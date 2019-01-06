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Определены лучшие игроки МЧМ

Александр Романов twitter.com/@TSN_Sports

Александр Романов

спорт [ версия для печати ]

Хоккеисты молодёжной сборной России Григорий Денисенко, Александр Романов и Пётр Кочетков вошли в состав символической сборной по итогам чемпионата мира 2019 года, завершившегося в Канаде. Романов, согласно решению директората турнира, определён лучшим защитником, Кочетков — лучшим вратарём, а Денисенко — лучшим бомбардиром.

В пяти матчах МЧМ Кочетков отразил 142 из 149 бросков (95,3%), пропуская 1,45 шайбы за игру. Денисенко набрал в семи матчах девять очков (четыре шайбы и пять голевых передач). Романов провёл на турнире все семь матчей и набрал восемь очков, передаёт ТАСС.

Форвард сборной США Райан Полинг, в активе которого восемь очков в семи матчах, стал лучшим хоккеистом МЧМ-2019.

Как писал ранее News.ru, хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды МЧМ. В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом 5:2. Сборная Финляндии на последних минутах последнего матча МЧМ вырвала победу у американской команды. Хоккейный турнир для молодых спортсменов завершился со счётом 3:2.


#хоккей #канада #МЧМ
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