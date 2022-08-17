Австралийская олимпийская чемпионка стала мужчиной Олимпийская чемпионка по регби-7 Эллиа Грин совершила трансгендерный переход и стала мужчиной

Фото: Peter Dovgan/imago sportfotodienst/Global Look Press

Эллиа Грин

29-летняя австралийская олимпийская чемпионка по регби-7 Эллиа Грин совершила трансгендерный переход и стала мужчиной, передает CNN. Грин завершила карьеру в прошлом году. Ранее она выступала за сборную Австралии, с которой выиграла золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Я дал себе обещание, которое заключается в том, что когда моя карьера в регби закончится, я буду продолжать жить остаток своей жизни в том теле, в котором я должен был быть, — сказала Грин.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее назвал «недопустимым и неуважительным» участие так называемых трансгендеров-мужчин в женских соревнованиях.

Экс-глава Белого дома, выступая на студенческой конференции во Флориде, заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Политик заявил, что его оппоненты «верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию».