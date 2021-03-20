Олимпиаду в Токио решили провести без зарубежных болельщиков

https://static.news.ru/photo/14007e84-896d-11eb-85f3-96000091f725_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за распространения коронавируса. Стоимость уже приобретённых билетов иностранным болельщикам пообещали вернуть.

В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса, — цитирует РИА Новости заявление оргкомитета.

В совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции, приняли участие президент МОК Томас Бах, президент МПК Эндрю Парсонс, глава оргкомитета Игр в Японии Сэйко Хасимото, исполнительный директор оргкомитета ОИ в Токио Тосиро Муто, министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава и губернатор Токио Юрико Коикэ.

По данным японского издания «Санкэй», власти страны планируют , что общее число иностранцев на Олимпиаде и Паралимпиаде не превысит 90 тысяч человек. В их число войдут зарубежные спортсмены, их тренеры, представители иностранных СМИ и компаний-спонсоров. Предполагается также, что будет ограничено число лиц, сопровождающих главу иностранного государства, до 11 человек. Количество сопровождающих министра хотят сократить до четырёх человек.

Как писал NEWS.ru, вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио может прозвучать отрывок из Первого концерта Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Ранее Матыцин предложил заменить российский гимн песней «Мы верим твёрдо в героев спорта», а до этого — песней «Катюша».

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.