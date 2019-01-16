Объявили состав сборной России по кёрлингу на Универсиаду

https://news.ru/storage/news/4754c8cabb4aca6722c81f907ab60d1b/1b650b52-e31c-4d9b-b01e-a5df81dedfaf_850.jpg Alexander Chernykh/Global Look Press

Тренерский штаб сборной России по кёрлингу объявил составы команд, которые примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, которая пройдёт в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба Федерации кёрлинга России (ФКР).

В состав женской команды вошли Ульяна Васильева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Тренером женской команды будет Алина Ковалёва.

Мужская сборная России будет представлена Даниилом Горячевым, Александром Быстровым, Вадимом Шведовым и Николаем Чередниченко. Возглавит команду на Универсиаде Дмитрий Мельников.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдёт с 2 по 12 марта.

Ранее News.ru сообщал, что объявлен состав на Универсиаду по спортивному ориентированию.