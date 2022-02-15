NYT: в крови Валиевой найдены три препарата, повышающие выносливость

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, заявил The New York Times глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.

Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода, — заявил Тайгарт.

После решения Спортивного арбитражного суда допустить фигуристку до участия в личном олимпийском турнире, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут проводить церемонию награждения, если Валиева попадёт в тройку медалистов.

Ранее американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон обвинила судей Спортивного арбитражного суда (CAS) в расизме из-за решения по Валиевой. Спортсменка отметила, что россиянке позволили и дальше выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный результат допинг-теста, из-за цвета кожи. По мнению американки, единственное отличие между ней и Валиевой то, что она является молодой чернокожей женщиной.