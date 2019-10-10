https://static.news.ru/photo/2d9a809c-eb49-11e9-902f-fa163e074e61_660.jpgАлексей НемовФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что политическое давление на российских спортсменов оказывается потому, что они не хотят ни под кого прогибаться.
Мне всегда обидно за наших спортсменов, которые страдают. Понятно, что дыма без огня не бывает, но это проблема не только России, а всего мира. К нам всегда больше всего претензий, потому что мы не хотим ни под кого прогибаться, хотим быть честными и порядочными, это не всем нравится. На мой взгляд, из-за этого на нас оказывается политическое давление, — сказал Немов Sport24.
Он также поздравил мужскую сборную России с золотом на чемпионате мира по спортивной гимнастике и отметил, что на таком фоне очень сложно рассуждать на тему очередного скандала.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил опасения по поводу новых санкций из-за допингового скандала вокруг России, писал News.ru.