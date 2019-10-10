Мне всегда обидно за наших спортсменов, которые страдают. Понятно, что дыма без огня не бывает, но это проблема не только России, а всего мира. К нам всегда больше всего претензий, потому что мы не хотим ни под кого прогибаться, хотим быть честными и порядочными, это не всем нравится. На мой взгляд, из-за этого на нас оказывается политическое давление, — сказал Немов Sport24 .