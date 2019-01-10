Немецкий экзамен для российского гандбола

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Мужская национальная сборная — на пути к возвращению в элиту

В пятницу, 11 января, мужская гандбольная сборная проведёт свой первый матч на чемпионате мира в Германии и Дании. News.ru разбирался с тем, чего ждать от команды Эдуарда Кокшарова на предстоящем турнире.

Тренер

Кокшаров возглавляет сборную России уже полтора года. Пришёл он в национальную команду после невыхода на чемпионат Европы 2018 года. Непопадание в Хорватию означало, что мы выпали из элиты мирового гандбола. Раз уступили в отборе не только шведам, но и черногорцам.

Со своей задачей — возвращение в узкий круг сильнейших — 43-летний специалист пока справляется. В отборе к чемпионату мира сборная России уверенно выиграла группу (со Словакией и Финляндией — в соперниках), а затем в двухраундовом противостоянии сломила сопротивление Чехии.

Но то были зачёты, а экзаменом для штаба Кокшарова станет предстоящее мировое первенство. Это понимает и сам олимпийский чемпион, чемпион мира, вице-чемпион Европы. На сборах в Новогорске он решал сразу несколько задач. И секрета из них не делал. Подведя всех сборников к общему физическому знаменателю, принялся наигрывать второй вариант защиты — 6−0 к уже отработанным 5−1.

Что делается, как дали понять в сборной, специально под чемпионат мира. Для корейцев и бразильцев — прежде всего. У обеих команд — дефицит высокорослых игроков и гандболистов с пушечным броском с задней линии. «Если мы её отладим, уверен, она принесёт результат», — заверил Кокшаров.

Подготовка

Все праздники сборники трудились на базе в Новогорске. Даже 31 декабря Кокшаров провёл две тренировки. Новогоднюю ночь команда встретила в одном из ресторанов. Посидели, поели, сделали по глотку безалкогольного шампанского. И уже в три ночи положили головы на подушки. Праздник — праздником, а 1 января тренировку никто не отменял.

Завершили подготовку к мировому первенству товарищескими матчами в Швеции. В первой игре с действующими вице-чемпионами Европы, которая прошла в Йёнчёпинге, сборная России уступила с разницей «минус 11». Но что огорчило больше — повредил руку Виктор Киреев. Врачам пришлось накладывать швы на большой палец вратаря. Если не к игре с Сербией, то к Корее 31-летний голкипер должен вернуться в строй.

Ответная игра в Хальмстаде носила совершенно другой характер. В острой борьбе она завершилась вничью — 29:29. Самым результативным у нас стал Даниил Шишкарёв. На счету капитана сборной России восемь мячей. По пять — у Александра Шкуринского и Дмитрия Житникова. Что результат, что игра заставляют мыслить позитивно и надеяться на лучшее.

Состав

Кокшаров внёс в заявку 18 человек, и ровно половина из них — легионеры. В том числе — вратари Виктор Киреев (выступает на Украине) и Олег Грамс (во Франции), левый полусредний Виталий Комогоров (в Румынии), разыгрывающий Дмитрий Житников (в Венгрии) и линейный Сергей Горпишин (в Германии).

Наибольшее представительство в национальной команде получил «Вардар». В Македонии выступают левый крайний Тимур Дибиров, линейный Глеб Калараш, правый полусредний Дмитрий Киселёв и правый крайний Даниил Шишкарёв. Бессменный чемпион России — «Чеховские медведи» — отрядил в сборную троих: вратаря Дмитрия Павленко, левого крайнего Романа Остащенко и левого полусреднего Сергея Марка Косоротова.

И всё же главный сюрприз — отсутствие Павла Атьмана. Разыгрывающий немецкого «Ганновера» и один из лидеров сборной России оставался вне игры два месяца. Из-за травмы он пропустил матчи квалификации Евро-2020 против Италии и Словакии. Но сборы в Новогорске 31-летний гандболист провёл и даже полетел на контрольные встречи в Швецию, где, однако, не сыграл. Как оказалось, дали о себе знать старые болячки. В результате Атьмана заменил линейный Максим Михалин из СКИФа, а на чемпионат мира сборная отправится с одним разыгрывающим — Житниковым.

Недокомплект у нас и на позиции правого полусреднего. Из-за травм национальная команда недосчиталась 33-летнего Константина Игропуло и 35-летнего Сергея Шельменко. Та же участь постигла 36-летнего Сергея Горбока. Богатый опыт всех троих, несомненно, пригодился бы сборной на таком серьёзном форуме.

Соперники

Группу А, в которую волей жребия угодила сборная России, уже нарекли «группой смерти». «Самой сильной на чемпионате мира» её назвал и Кокшаров.

Из предварительного раунда дальше пройдут только три команды. Выход в основной групповой этап наши гандболисты оспорят с Сербией (11 января), Кореей (12 января), Германией (14 января), Бразилией (15 января) и Францией (17 января). Все матчи пройдут в Берлине на «Мерседес-Бенц Арене».

Исходя из предстартового расклада сил, фавориты «группы смерти» — немцы и французы. У первых — один из сильнейших клубных чемпионатов, вторые — действующие чемпионы мира. Нашей команде, судя по всему, предстоит соперничество с сербами за последнюю — третью путёвку. В этом свете стартовый матч в Берлине приобретает ключевое значение. Сборная России, по сути, начинает турнир без раскачки. В случае поражения шансы на выход из группы резко снижаются.

Не стоит при этом сбрасывать со счетов и корейцев с бразильцами. Обе команды — тёмные лошадки, гораздые на сюрпризы. Сила их в том, что от них никто ничего не ждёт. Но если азиаты для нас вообще тёмный лес, то с латиноамериканцами мы встречались на этой же стадии на прошлом чемпионате мира. Тот матч завершился в нашу пользу — 28:24.

Ожидания

Законодателями моды в мировом гандболе считаются французы. Они являются главными фаворитами не только группы, но и всего турнира. Даже несмотря на то, что в Германии и Дании не сыграют вратарь Тьерри Омейе и лидер «трёхцветных» Никола Карабатич. Первый завершил международную карьеру, а второго подстерегла травма.

Перед сборной России, как это обычно делается, поставлены две задачи. Задача-минимум — отобраться на Игры-2020 в Токио. Для этого нужно занимать место не ниже седьмого. Задача максимум — занять место на пьедестале.

«Любое место ниже седьмого будет считаться неудачным выступлением», — подытожил Сергей Шишкарёв, президент Федерации гандбола России (ФГР).

Диапазон возможностей сборной России весьма широк. Она, как видится, может стать и самым главным разочарованием, и самым громким открытием турнира. Многое будет зависеть, повторюсь, от игры с Сербией. В случае удачного исхода у наших гандболистов могут вырасти крылья, на которых команда Кокшарова способна улететь очень далеко — гораздо выше всех наших ожиданий.