https://static.news.ru/photo/59a82480-4825-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ряд стран выступил за проведение публичных слушаний по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал заявление, подписанное комиссией спортсменов Великобритании, Канады, Дании, Германии, США, Норвегии и движением Global Athlete.
Группы спортсменов поддерживают просьбу WADA об открытых и публичных слушаниях в CAS по спору с РУСАДА. Спортсмены имеют право на прозрачные и своевременные процедуры, так как они напрямую влияют на каждого атлета, — написано в заявлении.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило CAS сделать публичными слушания по спорту с РУСАДА. Соответствующее прошение WADA отправило в CAS.
WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.