https://static.news.ru/photo/59a82480-4825-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд стран выступил за проведение публичных слушаний по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал заявление, подписанное комиссией спортсменов Великобритании, Канады, Дании, Германии, США, Норвегии и движением Global Athlete.

Группы спортсменов поддерживают просьбу WADA об открытых и публичных слушаниях в CAS по спору с РУСАДА. Спортсмены имеют право на прозрачные и своевременные процедуры, так как они напрямую влияют на каждого атлета, — написано в заявлении.

Athletes Groups calling for an open hearing at CAS for the RUSADA proceedings pic.twitter.com/gMCmsRVK2F — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 5, 2020

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило CAS сделать публичными слушания по спорту с РУСАДА. Соответствующее прошение WADA отправило в CAS.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.