Мустафина вернётся к многоборью

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Алия Мустафина

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что планирует принять участие в многоборье на чемпионате России и весенних этапах Кубка мира.

«Начиная с марта я буду выступать на международных стартах — этапах Кубка мира, и на чемпионате России в Пензе. Планирую выступить в многоборье. Проблему с коленом я решила, все в порядке», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

Мустафина вернулась в спорт после рождения ребёнка.

Она также пятикратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призёр чемпионатов Европы и восьмикратный призёр чемпионатов мира.

Как писал News.ru, Мустафина планирует отдать дочку в спорт.