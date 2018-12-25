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Мустафина вернётся к многоборью

Алия Мустафина Alexander Chernykh/Global Look Press

Алия Мустафина

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что планирует принять участие в многоборье на чемпионате России и весенних этапах Кубка мира.

«Начиная с марта я буду выступать на международных стартах — этапах Кубка мира, и на чемпионате России в Пензе. Планирую выступить в многоборье. Проблему с коленом я решила, все в порядке», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

Мустафина вернулась в спорт после рождения ребёнка. 

Она также пятикратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призёр чемпионатов Европы и восьмикратный призёр чемпионатов мира.

Как писал News.ru, Мустафина планирует отдать дочку в спорт.


#спортивнаягимнастика #АлияМустафина
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