Минспорт дал рекомендации регионам по поэтапному снятию ограничений

https://static.news.ru/photo/11857880-9607-11ea-94da-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское Министерство спорта направило главам субъектов рекомендации по этапам снятия ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в условиях распространения коронавируса. Они разработаны ведомством во исполнение указа президента РФ от 11 мая 2020 года. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин.

Инициатива Минспорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, — пояснил министр.

Первый этап предлагает дать возможность жителям возможность заниматься физкультурой на открытом воздухе, используя доступную инфраструктуру, которая включает в себя спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки и стадионы.

При этом, как отметил глава ведомства, нужно не забывать о социальной дистанции. Однако загрузка таких объектов не должна превышать 25% от единовременной пропускной способности.

На втором этапе предлагается разрешить индивидуальные и групповые занятия численностью не более 20 человек с увеличением загрузки до 50%.

Матыцин также обратил внимание региональных властей на то, что возобновление тренировок на спортивных объектах актуально при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

К 14 мая в мире коронавирусом заразились более 4,3 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 297 тысяч пациентов, выздороветь удалось более 1,5 млн человек. В России подтверждены 252 245 случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших за последние сутки увеличилось на 9974, 53 530 выздоровели. Не смогли справиться с новым вирусом 2305 человек. 93 из них скончались за последние сутки. В Москве коронавирусом заражены 130 716 жителей, 23 327 выздоровели, 1290 умерли.

Как писал NEWS.ru, Москва уже выполнила условия для первой фазы снятия ограничений.