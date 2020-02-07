https://static.news.ru/photo/3d801476-49a0-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта РФ совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) стараются обеспечить выступление сборной на Олимпийских играх — 2020 под национальным флагом, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Министерство спорта работают в активном взаимодействии, чтобы, прежде всего, защитить наших спортсменов, обеспечить выступление нашей делегации под российским флагом с хорошими результатами, чтобы звучал гимн Российской Федерации, — сказал Матыцин во время заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки национальных сборных для участия в Олимпийских играх.

Министр также добавил, что спортсмены должны свести к минимуму употребление допинга.

Спортсмены и тренеры должны минимизировать, свести к нулю употребление допинга и показать, что успехи основаны на эффективной работе тренеров, специалистов и спортсменов, — сказал он.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.