Международная федерация гимнастики отказала России в просмотре протоколов

Международная федерация гимнастики отказывает России в просмотре протоколов судейских решений после выступлений сестёр Арины и Дины Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом заявил глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме чётко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборье, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами ещё в Токио 7 и 8 августа, — признался Конокотин.

Ему ясна и очевидна позиция FIG, только вот напрочь отсутствуют аргументированные ответы на официальный запрос со стороны России. А смысла комментировать формальную реакцию на первый запрос, который был направлен 7 августа, он не видит. К сожалению, тенденция отличается от того, за что выступает Россия — проведение объективной экспертизы.

Ранее в четверг, 19 августа, Международная федерация гимнастики назвала честным судейство на Олимпиаде. Более того, организация осталась довольна качеством работы арбитров. По словам представителей FIG, все оценки были выставлены объективно.

Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в личном многоборье несмотря на то, что её соперница Линой Ашрам в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало в России огромный резонанс и массу споров.

Российская сторона, в свою очередь, подаст протест на решение технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.