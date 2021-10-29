Месси рассказал, в качестве кого хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил в интервью Sport.es, что не исключает своего возвращения в «Барселону» в качестве спортивного директора. Футболист отметил, что хотел бы снова внести свой вклад в развитие клуба.

Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в «Барселоне» или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться. Это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке, — сказал Месси.

Он добавил, что был бы счастлив помочь клубу, если ему предоставят такую возможность. Известно, что футболист является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. За время игры в «Барселоне» он выиграл 35 титулов.

Ранее стало известно, что после ухода главного тренера, место Рональда Кумана в испанском клубе, скорее всего, займёт бывший игрок команды Хави Эрнандес. Накануне президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение об отставке главного тренера клуба Рональда Кумана. Это произошло после проигрыша «Барсы» в гостях «Райо Вальекано» со счётом 0:1.

Его место согласился возглавить нынешний тренер катарского «Аль-Садда» Хави. Правда, для его официального назначения нужно ещё решить ряд вопросов. Во-первых, договориться о его переходе с «Аль-Саддом». Во-вторых, согласовать тренерский штаб Хави и зарплату его членов.