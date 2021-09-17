Месси отказался пожимать руку главному тренеру ПСЖ, который его заменил

В матче ПСЖ — «Лион», аргентинский нападающий парижан Лионель Месси отказался пожимать руку главному тренеру клуба Маурисио Почеттино. Причиной послужило то, что наставник заменил Месси на 76-й минуте. Об этом сообщает «Российская газета».

На видео попал момент, когда Месси, уходя с поля, не стал подавать руку тренеру. Аргентинец был заметно недоволен решением Почеттино.

Игра ПСЖ не впечатлила болельщиков, так как в первом тайме счёт открыли гости матча. Подопечные Почеттино смогли урвать победу лишь в конце второго тайма. Для ПСЖ это шестая победа подряд в сезоне.

Ранее в официальном аккаунте в Twitter команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сообщили, что российский защитник клуба Дмитрий Саморуков пропустит старт сезона из-за травмы. Сообщается, что он получил перелом челюсти.

В подписи к посту сказано, что игрок получил травму в предсезонном матче против «Калгари». Представители клуба добавили, что операция Саморукову не потребуется, но ожидается, что россиянин будет отсутствовать в течение шести недель.