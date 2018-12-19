Медведева поведала о разговоре с продавщицей киоска

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как проходят дни в Саранске, куда она прибыла для участия в чемпионате России.
«Я утром купила газету в киоске. Увидела обложку и купила. Продавщица узнала меня и спросила про Олимпийские игры», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».
Она добавила, что в Саранск приехала её бабушка.
Медведева не смогла пробиться в финальную часть Гран-при, который проходил в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.
На Олимпиаде в Пхёнчхане фигуристка уступила соотечественнице Алине Загитовой, после чего приняла решение сменить тренера. Летом 2018 года она присоединилась к группе канадского специалиста Брайана Орсера.
Как писал News.ru, рекламный агент российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал о знакомстве с бывшим тренером спортсменки Этери Тутберидзе.