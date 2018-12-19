Медведева поведала о разговоре с продавщицей киоска

https://news.ru/storage/news/224e972724b3f6a33dd3472fe54e0e8d/0b047eec-d8d0-496c-af12-4fd4372fe178_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как проходят дни в Саранске, куда она прибыла для участия в чемпионате России.

«Я утром купила газету в киоске. Увидела обложку и купила. Продавщица узнала меня и спросила про Олимпийские игры», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что в Саранск приехала её бабушка.

Медведева не смогла пробиться в финальную часть Гран-при, который проходил в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

На Олимпиаде в Пхёнчхане фигуристка уступила соотечественнице Алине Загитовой, после чего приняла решение сменить тренера. Летом 2018 года она присоединилась к группе канадского специалиста Брайана Орсера.

Как писал News.ru, рекламный агент российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал о знакомстве с бывшим тренером спортсменки Этери Тутберидзе.