Матыцин ответил на слухи о своей отставке с поста министра спорта

https://static.news.ru/photo/88ada78e-8265-11eb-9110-96000091f725_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что никакого заявления об отставке на писал.

Смотрели фильм «Тот самый Мюнхаузен»? Я же здесь стою перед вами. Что вам ещё надо? Я заявление об отставке не писал, — добавил он.

Он добавил, что никакой почвы для этих сообщений нет.

Никакой почвы для этих сообщений нет. Новость, как вы видите, оказалась не жизнеспособной. Смысла её реанимировать не вижу. Мы продолжаем работать и, повторяю, Министерство спорта идёт по пути развития. Я и моя команда уверены, что мы в силах вместе с федерациями и Олимпийским комитетом реализовать все задачи, — сказал Матыцин журналистам.

Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта. Информация о его уходе с поста главы ведомства некоторое время назад появилась в ряде Telegram-каналов. Там также сообщалось, что заявления об уходе написали и заместители министра.

Сообщалось, что отставка может быть связана с задержаниями директора Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Александра Кравцова, экс-главы АНО «Арена-2018» Олега Галая, а также замглавы департамента управделами и контроля Минспорта Антонины Кузнецовой, обвинённой в присвоении средств и растрате.

Ранее Министерство спорта РФ сообщило, что глава ведомства Олег Матыцин не подавал заявления об уходе с занимаемой должности по собственному желанию, писал NEWS.ru.