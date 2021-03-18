Матыцин назвал «важным шагом» допуск россиян к международным соревнованиям

https://static.news.ru/photo/439b0892-51cb-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернуть российским легкоатлетам возможность принимать участие в международных соревнованиях.

Это важный шаг на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в World Athletics. Десять лучших российских легкоатлетов смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и крупных международных стартах. Спортсмены, которые соответствуют критериям World Athletics, смогут снова участвовать в стартах после получения индивидуального допуска, — приводит пресс-служба Минспорта слова Матыцина.

Он также выразил надежду, что Всемирная федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) продолжит курс на формирование в российской лёгкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу.

Ранее стало известно, что Международная легкоатлетическая ассоциация одобрила допуск не более десяти легкоатлетов из РФ для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Как сообщал NEWS.ru, независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit принял решение о дисквалификации бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина сроком на четыре года. Такое решение принято в рамках дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.