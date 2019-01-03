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«Манчестер Сити» пригрозили лишением еврокубков

Xinhua/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair-play.

О проблемах у клуба написал Sport24 со ссылкой на журнал Sports and Strategy.

Ранее Football Leaks сообщал, что арабские владельцы «Манчестер Сити» нелегально перечислили клубу более 70 млн фунтов, замаскировав перевод спонсорской сделкой.

Разбирательства по данному делу начались в начале декабря.

Как писал News.ru, бывший тренер ЦСКА захотел футболиста «Спартака». 


#футбол #МанчестерСити
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