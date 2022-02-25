Боец ММА Магомед Исмаилов победил боксёра Оланреваджу Дуродолу

Российский боец ММА Магомед Исмаилов провёл поединок по правилам, приближенным к профессиональному боксу и одержал победу. Его соперником был 41-летний нигериец Оланреваджу Дуродолу.

Встреча была рассчитана на четыре раунда по три минуты. На протяжении всей дистанции боя Магомед одиночными ударами поражал корпус и голову африканца. Дуродола же действовал очень пассивно на протяжении всего поединка, поэтому по итогам встречи все трое судей отдали победу Исмаилову с одинаковым счётом 40:36.

Стоит отметить, что результат боя не войдёт в официальный послужной список спортсменов из-за специфических правил встречи.

Исмаилов в MMA одержал 17 побед, потерпел три поражения и один бой свёл ничью. На счету Дуродолы 37 побед в профессиональном боксе, 34 из которых одержаны нокаутами. Также в его пассиве девять поражений.

Ранее российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился мнением об этом поединке. Уральский Халк заявил, что не считает данное событие спортивным вызовом для Исмаилова.