Лыжник Сундбю удивился потере интереса к «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Мартин Йонсурд Сундбю выразил недоумение из-за того, что ряд спортсменов отказались от участия в турнире «Тур де Ски».

«Такая позиция меня удивляет. Интерес к лыжным гонкам в мире во многом объясняется именно „Тур де Ски“. Складывается впечатление, что не все понимают большое значение этого соревнования», — приводит слова норвежского лыжника NRK.

Также Сундбю добавил, что его пугает тот факт, что в последние годы сильные лыжники появляются преимущественно в северных странах. Он отметил, что успехи лыжников из европейских стран привлекают спонсоров и зрителей в лыжные гонки.

В соревновании «Тур де Ски» не примут участие норвежец Йоханнес Клебо и две шведские лыжницы — Эбба Андерсон и Шарлотт Калла. Лидер общего зачёта из Норвегии Тереза Йохауг до сих пор не определилась по вопросу выступления на турнире.

«Тур де Ски» пройдёт в Тоблахе (Италия) с 29 декабря по 6 января.

Ранее News.ru сообщал, что российский лыжник Евгений Белов выиграл гонку на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).