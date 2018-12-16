Российский лыжник победил на этапе КМ в Давосе

https://news.ru/storage/news/067080fc4177d3f6275eb06ac58f73ff/4568e5d3-f3d4-4718-b309-010df29f7631_850.jpg Anferov73/CC 4.0/wikipedia.org

Евгений Белов

Российский лыжник Евгений Белов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе (32.52,5). Серебро досталось Морису Манифике из Франции (+0,9), бронза — норвежцу Мартину Сундбю (+4,5).

В шаге от пьедестала остановился другой представитель сборной России — Денис Спицов. Он проиграл Белову 7,5 секунды. Другие россияне — Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов заняли 9-е, 21-е, 25-е места. Лидер сборной Александр Большунов в гонке не участвовал.

Белов — бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, двукратный чемпион мира среди молодёжи, бронзовый призёр лыжной многодневки Тур де Ски 2015.

Как писал News.ru, россиянки остановились в шаге от медалей на КМ по биатлону.