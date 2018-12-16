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Российский лыжник победил на этапе КМ в Давосе

Евгений Белов Anferov73/CC 4.0/wikipedia.org

Евгений Белов

спорт [ версия для печати ]

Российский лыжник Евгений Белов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе (32.52,5). Серебро досталось Морису Манифике из Франции (+0,9), бронза — норвежцу Мартину Сундбю (+4,5).

В шаге от пьедестала остановился другой представитель сборной России — Денис Спицов. Он проиграл Белову 7,5 секунды. Другие россияне — Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов заняли 9-е, 21-е, 25-е места. Лидер сборной Александр Большунов в гонке не участвовал.

Белов — бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, двукратный чемпион мира среди молодёжи, бронзовый призёр лыжной многодневки Тур де Ски 2015.

Как писал News.ru, россиянки остановились в шаге от медалей на КМ по биатлону.


#сборнаяРоссии #лыжи #Кубокмира
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