Лобов продлил сотрудничество с UFC

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Артём Лобов

Боец смешанного стиля (ММА) Артём Лобов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Соглашение рассчитано на 25 месяцев и четыре боя.

«Артём подписал новый контракт с UFC. Это произошло в октябре», — сообщает Gagarin Sports Management.

Лобов уже провёл один бой в рамках этого контракта. Он проиграл американцу Майклу Джонсону.

32-летний спортсмен выступает в полулёгкой весовой категории. За свою карьеру он одержал 13 побед и потерпел 15 поражений по правилам ММА. Он выступает в промоушене UFC с 2015 года.

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