USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,897.81 $
МОСКВА-8°C15:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Лобов продлил сотрудничество с UFC

Артём Лобов Fotomag/imago sportfotodienst/Global Look Press

Артём Лобов

спорт [ версия для печати ]

Боец смешанного стиля (ММА) Артём Лобов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Соглашение рассчитано на 25 месяцев и четыре боя.

«Артём подписал новый контракт с UFC. Это произошло в октябре», — сообщает Gagarin Sports Management.

Лобов уже провёл один бой в рамках этого контракта. Он проиграл американцу Майклу Джонсону.

32-летний спортсмен выступает в полулёгкой весовой категории. За свою карьеру он одержал 13 побед и потерпел 15 поражений по правилам ММА. Он выступает в промоушене UFC с 2015 года.

Как писал News.ru, нашёлся желающий нокаутировать Макгрегора.


#UFC
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
спорт 14:57, 29 декабря 2018
Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону
спорт 14:49, 29 декабря 2018
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
спорт 14:30, 29 декабря 2018
Чемпионка ОИ поведала о психическом расстройстве
Лента новостей
экономика 15:50
Для победой над бедностью не хватает 800 млрд рублей
происшествия 15:42
Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве
общество 15:40
Отдых в Египте перестанет быть дешёвым для россиян
в мире 15:37
Лавров дал оценку переговорам с Турцией по Сирии
общество 15:35
РЖД получили плацкартные вагоны нового поколения
Другие новости
спорт 14:57
Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону
спорт 14:49
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
спорт 14:30
Чемпионка ОИ поведала о психическом расстройстве
спорт 14:23
Геркусу в «Локомотиве» нашли замену
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top