Лещенко о запрете «Катюши» СAS: «Беспрецедентная акция невежества»

https://static.news.ru/photo/859f4150-83ec-11eb-88ef-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование сборной РФ песни «Катюша» во время Олимпийских игр в Токио и Пекине. Он выразил надежду на то, что песня всё равно прозвучит на Играх, вопреки запрету.

Я думаю, что это беспрецедентная акция невежества и безнравственных принципов, которые в МОКе существуют. Там просто агрессивная какая-то публика сидит, которая всеми фибрами не любит нашу страну. По-другому нельзя понять, — сказал артист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он предположил, что по этой причине МОК отвергнет любую песню, которую предложит российская сторона. По его словам, атлетам следует «наплевать» на этот запрет.

Лещенко предложил российским спортсменам петь «Катюшу» во время церемонии награждения. Он выразил уверенность, что никто их за это не накажет, поскольку «это же не допинг», а «посылы нравственного характера».

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не могут выступать на международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. В конце прошлого года Лещенко предложил использовать вместо гимна «Катюшу». Эту идею поддержали в Олимпийском комитете России (ОКР).

Как писал NEWS.ru, Спортивный арбитраж предложение ОКР отклонил, отметив, что «Катюша» считается в России патриотической песней, призывающей солдат на защиту Родины. Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал решение CAS глупостью.