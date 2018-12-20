Легенда биатлона рассказал о «деградации» спортивных арен

https://news.ru/storage/news/ab9cb513e1ec6d2b743e1305939e6016/084264de-a0b8-4d15-803a-9cd3fb818d3e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Тихонов

Четырёхкратный олимпийский чемпион, советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал состояние спортивных арен в России.

«Многие российские биатлонные арены в последние годы не только не развиваются, но, называя вещи своими именами, опасно деградируют», — передаёт слова Тихонова Sport24.

Он добавил, что в Ижевске и Ханты-Мансийске сейчас серьёзные проблемы с подготовкой трассы. Они связаны с тем, что в регионах недостаточно снега. По словам Тихонова, под вопросом стоит проведение ежегодной «Ижевской винтовки», которой в будущем году исполнится 50 лет.

Тихонов — бывший глава Союза биатлонистов России (СБР). Он неоднократно выступал с критикой нынешнего президента организации Владимира Драчёва.

Чемпион ОИ Тихонов поддержал Бабикова, писал News.ru.