Ласицкене: все понимают, что мы «отсидели» три года

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Мария Ласицкене

Российская прыгунья в высоту дала интервью News.ru

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в интервью News.ru рассказала о подготовке к новому сезону, о графике выступлений, а также о том, как относятся к нейтральным спортсменам за рубежом.

— Мария, вы этот сезон начали с победы на турнире в Минске. Какова ваша форма сейчас? Форсируете ли вы подготовку?

— Не в наших принципах форсировать форму. Мы идём по плану Геннадия Гариковича (Габрилян — тренер Ласицкене — ред.). Всё выполняем, что нужно. Все старты запланированы. В январе очень насыщенный график. Впереди чемпионат России, надеюсь, конечно же, чемпионат Европы. Ждём статус нейтрального спортсмена.

— Какие цели на сезон ставите и в каких турнирах примете участие?

— Очень много российских стартов будет зимой. Челябинск (Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина — ред.), «Битва полов», «Мемориал Н. Г. Озолина и В.М. Дьячкова». Надеюсь, Волгоград (Всероссийские соревнования «Кубок Сталинграда» — ред), чемпионат России, может быть Санкт-Петербург (Всероссийские соревнования «Мемориал З Т СССР В.И. Алексеева» — ред.). Может быть пару заграничных стартов, среди которых, конечно же, главный старт сезона — чемпионат Европы в Глазго (Шотландия), чемпионат мира в Дохе (с 27 сентября по 6 октября — ред.). Главными пунктами в этом всём является защита титулов и высокие результаты, высокие прыжки. Хочется, естественно, обновлять личные рекорды. Но повторюсь, если получим нейтральный статус.

— Вы же подали заявку на участие в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Ответа не получили?

— Нет. Абсолютная тишина.

— Как вы сами ощущаете себя в статусе нейтрального спортсмена? Давит ли это на вас?

— Давит. Но главное было выступать и показывать результат, так как он стоит выше всего. Потому что хочется радоваться результатам, радовать болельщиков. Главное — прыгать!

Сергей Булкин/News.ru Мария Ласицкене

— Немного о ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Как вы считаете, в случае успешного извлечения данных из московской лаборатории экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) нападки со стороны зарубежных спортсменов и средств массовой информации прекратятся?

— А нападок не было, ни со стороны спортсменов, ни со стороны прессы. Я не почувствовала. Ни разу за границей не было никаких лишних вопросов, неприятных. Многие понимают ситуацию, понимают, что мы «отсидели» три года: полная дисквалификация, полный срок. Единственное, многие не понимают, почему это тянется так долго. Ведь они уже поняли, что мы чисты и хотим выступать. Чисты перед собой, а это главное. Многие нейтральные спортсмены в сезоне 2018 года показали высокие результаты. Выступали за команду Европы, нас никак не гнетут, ни в коем случае.

— Вы стали лучшей спортсменкой по версии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Каково себя ощущать лучшей в России?

— Это приятно. Спасибо болельщикам, там же было голосование. Но хотелось, чтобы бы от этого была какая-то общественная польза. Это приятное звание, я им горжусь, я рада. Ещё больше я рада тому, что Геннадий Гарикович признан тренером года в России. К таким голосованиям я спокойнее отношусь, чем некоторые.

— Как вы встретили Новый год? Когда приступили к тренировкам после празднования?

— Для нас Новый год — это разгар подготовки к сезону. У Владаса (Владас Ласицкас, журналист), моего супруга, это разгар работы в теннисе, поскольку стартует AustralianOpen. Ко всему прочему очень много теннисных турниров. Поэтому мы оба были в работе. Тихо-спокойно встретили Новый год дома вдвоём. А утром рано он уже ушёл на работу. Я на следующий день пошла на тренировку. Мы погуляли по красивой Москве, но без фанатизма. У нас праздники в марте и октябре во время межсезонья. Вот тогда мы сразу всё отмечаем.