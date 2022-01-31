Кубок России по горнолыжному спорту стартовал на Алтае

Некоторые члены российской сборной по горнолыжному спорту отправились на Алтай выступать на Кубке России, сообщает ОТР. Турнир продлится до пятницы и пройдёт в 10 этапов. Трассы на курорте Манжерок подготовлены для двух дисциплин: слалома и слалома-гиганта, при этом остался маршрут и для туристов.

Мы не обижаем наших обычных туристов, есть отдельная трасса, где они катаются. Качество трасс, которое полностью удовлетворяет всех участников и спортсменов, — рассказал руководитель спортивно-туристического отдела всесезонного курорта Манжерок Геннадий Диденко.

К соревнованиями привлечены судьи, работающие на Олимпийских играх.

Ранее заслуженный тренер РФ и дизайнер трасс по сноуборд-кроссу из Новосибирска Роман Алексеевский сообщил, что сноуборд-трассы для Олимпийских игр в Пекине готовят с 06:00 примерно до 18:00. По его словам, специалистам предстоит переработать 400 тысяч кубических метров снега.

Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ГКБ № 17 Арсентий Кошкин назвал сноуборд и горные лыжи самими травмоопасными видами зимнего спорта. Он посоветовал во время катания делать небольшие перерывы, чтобы восстановить дыхание, координацию и водно-электролитный баланс организма.