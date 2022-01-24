Тренер рассказал, как готовят сноуборд-трассу для Олимпийских игр в Пекине

Специалисты, занимающиеся подготовкой сноуборд-трассы для Олимпийских игр в Пекине, работают с 06:00 примерно до 18:00, рассказал мастер спорта по сноуборду, заслуженный тренер РФ и дизайнер трасс по сноуборд-кроссу из Новосибирска Роман Алексеевский. По его словам, специалистам предстоит переработать 400 тысяч кубических метров снега, пишет Сиб.фм.

Выходим на работу в 06:00 и работаем до темноты, примерно до 18:30. Мы привыкли к такому режиму — всегда работаем от рассвета до заката. Нам предстоит переработать 400 тысяч кубических метров снега, — поделился Алексеевский.

Спортсмен уточнил: длина трассы для Олимпийских игр составит 1,3 тыс. метров, ширина — 20 метров. Алексеевский отметил, что эта трасса будет существенно отличаться от тех, что будут представлены на Кубке Европы или Кубке мира.

Ранее инструктор по сноуборду Сергей Данченко погиб на горнолыжном курорте в Сочи, упав головой в сугроб. Он не смог выбраться самостоятельно, и его завалило снегом.