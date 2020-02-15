Российская фигуристка Алина Загитова в эфире программы «Время» объявила о приостановлении профессиональной карьеры на неопределённый срок.

Семнадцатилетняя уроженка Ижевска всего за два года выиграла все награды, которые может завоевать фигурист, — золото чемпионата мира, золото и серебро чемпионата Европы, золото и серебро Олимпийских игр. По словам...