Крикунов стал рекордсменом по числу матчей в КХЛ

Наставник московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов стал рекордсменом по количеству проведённых матчей в качестве тренера команды в истории отечественных хоккейных чемпионатов. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча московского «Динамо» против «Динамо» из Риги стала для Владимира Крикунова 1303-й в карьере. Матч, который закончился в овертайме победой рижской команды (1:2 ОТ), позволил Крикунову обойти предыдущего рекордсмена Валерия Белоусова, за спиной которого было 1302 встречи.
Более тысячи матчей за всю историю отечественного хоккея провели всего три специалиста: Виктор Тихонов, Геннадий Цыгуров и Зинэтула Билялетдинов.
Ранее News.ru сообщал, что два российских хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» хотят сменить клуб.