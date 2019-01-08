Крикунов стал рекордсменом по числу матчей в КХЛ

https://news.ru/storage/news/40d98714959c956f6cc135bc7c5c52c9/1d2db803-ce32-471d-93e5-06c759c1f0a4_850.jpg Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов (слева на втором плане)

Наставник московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов стал рекордсменом по количеству проведённых матчей в качестве тренера команды в истории отечественных хоккейных чемпионатов. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча московского «Динамо» против «Динамо» из Риги стала для Владимира Крикунова 1303-й в карьере. Матч, который закончился в овертайме победой рижской команды (1:2 ОТ), позволил Крикунову обойти предыдущего рекордсмена Валерия Белоусова, за спиной которого было 1302 встречи.

Более тысячи матчей за всю историю отечественного хоккея провели всего три специалиста: Виктор Тихонов, Геннадий Цыгуров и Зинэтула Билялетдинов.

Ранее News.ru сообщал, что два российских хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» хотят сменить клуб.