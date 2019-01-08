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Крикунов стал рекордсменом по числу матчей в КХЛ

Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов (слева на втором плане) Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов (слева на втором плане)

спорт [ версия для печати ]

Наставник московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов стал рекордсменом по количеству проведённых матчей в качестве тренера команды в истории отечественных хоккейных чемпионатов. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча московского «Динамо» против «Динамо» из Риги стала для Владимира Крикунова 1303-й в карьере. Матч, который закончился в овертайме победой рижской команды (1:2 ОТ), позволил Крикунову обойти предыдущего рекордсмена Валерия Белоусова, за спиной которого было 1302 встречи.

Более тысячи матчей за всю историю отечественного хоккея провели всего три специалиста: Виктор Тихонов, Геннадий Цыгуров и Зинэтула Билялетдинов.

Ранее News.ru сообщал, что два российских хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» хотят сменить клуб.


#хоккей #КХЛ #ВладимирКрикунов
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