Косторная назвала причину ухода от Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/b07412fc-5fca-11eb-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная объяснила, почему решила уйти из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко.

У меня была проблема с песней в короткой программе. Сказали, что предложенная песня не очень хорошая. Через несколько дней я была очень зла, потому что другой девушке на катке дали программу с этой песней. Я решила уйти до начала сезона, потому что не была довольна обстановкой в «Самбо-70», — рассказала фигуристка в интервью одному из японских изданий, выдержки из которого приводятся в Instagram.

Косторная добавила, во за время пандемии коронавируса она растеряла форму, поэтому сейчас усиленно тренируется. Оправдываться за свои результаты девушка ни перед кем не собирается.

Фигуристка подчеркнула, что после ухода от Тутберидзе она стала больше улыбаться, что для неё крайне важно.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

Штаб Тутберидзе также выложил в сторис в социальной сети Instagram сообщения, в которых Яна Рудковская приглашала фигуристку Алину Загитову в академию супруга. Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии. Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе, писал NEWS.ru.