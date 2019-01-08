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Карякин стал восьмым после первого этапа «Дакар-2019»

snagracing /instagram

спорт [ версия для печати ]

Российский гонщик Сергей Карякин команды Snag Racing, который выступает в категории «багги», после первого этапа ралли-марафона «Дакар» занимает восьмое место.

Победителем первого этапа стал бразилец Рейналдо Маркес Варела (Can-Am), который преодолел трассу длиной 84 км за 1 час 11 минут 13 секунд. Вторым стал чилийский пилот Франциско Лопес Контардо (Can-Am), проиграв лидеру 1 минуту 27 секунд. Замкнул тройку призёров первого этапа Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) из Испании, отстав от победителя на 2 минуты 32 секунды. Ещё один россиянин Александр Доросинский (Snag Racing) финишировал 22-м, проиграв лидеру 16 минут 8 секунд.

В категории «внедорожники» российский спортсмен Владимир Васильев («Тойота») после первого этапа занимает четвёртое место (+2 минуты 18 секунд). Лидирует Нассер Аль-Аттия («Тойота») из Катара, показавший на финише результат 1 час 1 минута 41 секунда. Вторым на финише стал испанец Карлос Сайнс («Мини»), проигравший победителю 1 минуту 59 секунд. Третьим стал поляк Якуб Пшигонский («Мини»), отстав от лидера на 2 минуты. Ещё один российский спортсмен Денис Кротов «MSL Rally Team» финишировал 28-м (+ 12 минут 12 секунд).

В категории «мотоциклов» первый старт выиграл испанец Хоан Барреда («Хонда»), преодолев дистанцию за 57 минут 36 секунд. Вторым стал чилиец Пабло Кинтанилья («Хускварна»), отставший от лидера на 1 минуту 34 секунды. Замкнул тройку американец Рики Брабек («Хонда), проиграв победителю 2 минуты 52 секунды. Российские гонщики Анастасия Нифонтова (Nifontova 13 Team) и Дмитрий Агошков (Troyka Team) уступили победителю гонки более 38 минут и заняли места в сотом десятке.

News.ru ранее сообщал, что российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с пилотом Эдуардом Николаевым выиграл первый этап «Дакар-2019».


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