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Как им это удалось: лучшие моменты матча «Химки» — «Краснодар»

23:48, 28 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Подмосковные «Химки» одолели «Краснодар» со счётом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. По мнению тренера команды южан Мурада Мусаева, краснодарцам не хватило эмоций и агрессии, а нужно было находить моменты и больше продавливать оборону соперника. В итоге команда из Подмосковья отняла победу у одного из самых перспективных клубов российского чемпионата по футболу.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

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