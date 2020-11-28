Как им это удалось: лучшие моменты матча «Химки» — «Краснодар»

Подмосковные «Химки» одолели «Краснодар» со счётом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. По мнению тренера команды южан Мурада Мусаева, краснодарцам не хватило эмоций и агрессии, а нужно было находить моменты и больше продавливать оборону соперника. В итоге команда из Подмосковья отняла победу у одного из самых перспективных клубов российского чемпионата по футболу.
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU