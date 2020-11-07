«Неровно дышат»: Кафельников объяснил появление интимного видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/94ee2e74-21d5-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кафельников Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Экс-теннисист Евгений Кафельниковой поделился мнением об интимном видео предположительно с участием нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, который занимался самоудовлетворением на камеру.

Дзюбе нужно задуматься, почему это с ним происходят подобные вещи за последние годы. Я прекрасно понимаю, что в его сторону неровно дышат, — цитирует портал sport24 спортсмена.

По его словам, два года назад Артёма Дзюбу носили на руках, а теперь опускаются до такого рода похабщины.

Ранее, как писал NEWS.ru, телекомментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал появившееся в Сети видео интимного характера. Он заметил, что лучше подобные ролики всё же не снимать. При этом неизвестно, как на самом деле этот процесс оказался зафиксирован.

Сам Дзюба никак не комментирует ситуацию, закрыв , однако, свой Instagram для комментариев. Пока неизвестно, будет ли футболист каким-либо образом наказан. Впрочем, подобные эпизоды часто встречают с осуждением.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.