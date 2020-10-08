IWF отстранила от соревнований трёх российских тяжелоатлетов за допинг

https://static.news.ru/photo/29840144-0976-11eb-8ff0-fa163e074e61_660.jpg Феликс Халибеков Фото: instagram.com/khalibekov.feliks

Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от соревнований трёх россиян за допинг

Три спортсмена из России Феликс Халибеков, Алексей Емельяненко и Арсен Бораганов временно отстранены по решению Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Тяжелоатлеты отстранены от состязаний с 7 октября. Решение принято на основе аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение о дисквалификации может быть отменено, говорится в сообщении на сайте IWF.

Штангист Феликс Халибеков в феврале 2020 года стал обладателем серебряной медали на Кубке РФ по тяжёлой атлетике. В 2016 году он стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Алексей Емельяненко завоевал золотую медаль на Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике, а Арсен Бораганов в 2014-м занял второе место на чемпионате России.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянку Екатерину Глазырину из-за подозрения в допинге. Решение было принято на основе данных анализов, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Ранее Глазырина уже была дисквалифицирована за допинг на протяжении двух лет — с 10 февраля 2018-го по 9 февраля 2020 года. Вместе с ней IBU также временно отстранил россиянина Тимофея Лапшина, выступающего за сборную Южной Кореи с 2017 года. Для него это первый случай предъявления обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в свою очередь заявил, что необходимо искоренить допинг в российском спорте, писал NEWS.ru.