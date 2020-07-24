Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21

https://static.news.ru/photo/99fb70ea-cda5-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Футбольный сезон — 2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

1-й тур РПЛ запланирован на 8–9 августа. При этом в августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимней паузой пройдут 15–17 декабря.

Чемпионат возобновится 26–28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Завершится чемпионат 16 мая. Кроме того, резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.