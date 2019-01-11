Хорвата наказали за оскорбление грубияна Рамоса

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Деяна Ловрен

Защитник сборной Хорватии Деяна Ловрен получил дисквалификацию на один матч национальной команды за оскорбление соперников. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ловрен пропустит матч с Азербайджаном в квалификации Евро-2020, сообщает Sky Sports.

После победы над сборной Испании в Лиге наций хорват опубликовал в Instagram пост, в котором похвалился тем, что ударил локтем защитника Серхио Рамоса. Он также заметил, что испанцы не умеют проигрывать. Это и сочли за оскорбление. Матч завершился со счётом 3:2.

Рамос — капитан мадридского «Реала». Он известен своей грубостью. Последний громкий скандал с именем футболиста связан с финалом Лиги чемпионов — 2018, когда Рамос травмировал форварда «Ливерпуля» египтянина Мохамеда Салаха.

Как писал News.ru, известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения.