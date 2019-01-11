Хорвата наказали за оскорбление грубияна Рамоса

Защитник сборной Хорватии Деяна Ловрен получил дисквалификацию на один матч национальной команды за оскорбление соперников. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ловрен пропустит матч с Азербайджаном в квалификации Евро-2020, сообщает Sky Sports.
После победы над сборной Испании в Лиге наций хорват опубликовал в Instagram пост, в котором похвалился тем, что ударил локтем защитника Серхио Рамоса. Он также заметил, что испанцы не умеют проигрывать. Это и сочли за оскорбление. Матч завершился со счётом 3:2.
Рамос — капитан мадридского «Реала». Он известен своей грубостью. Последний громкий скандал с именем футболиста связан с финалом Лиги чемпионов — 2018, когда Рамос травмировал форварда «Ливерпуля» египтянина Мохамеда Салаха.
Как писал News.ru, известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения.