Губерниев прокомментировал приговор суда баскетболистке из США Грайнер Губерниев назвал приговор американской баскетболистке Грайнер не слишком суровым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Наказание для американской баскетболистки Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков не является слишком суровым, так прокомментировал решение Химкинского городского суда спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает телеканал «Матч ТВ». 4 августа суд приговорил спортсменку из США к девяти годам колонии общего режима и назначил штраф в 1 млн рублей.

Она нарушила закон Российской Федерации, тут комментировать особо нечего. <...> Вот если вы сейчас с гашишем въедете в Америку, вам дадут премию и позовут в Белый дом? Нет, вас посадят обязательно. И, думаю, даже не на девять лет, а на 19, — прокомментировал приговор Губерниев.

Суд признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Судья Анна Сотникова приговорила девушку к девяти годам колонии. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 году.