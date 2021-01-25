Губерниев осудил окружение Большунова после скандала с финским лыжником

https://static.news.ru/photo/55d8e0d0-5f2e-11eb-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал окружение российского лыжника Александра Большунова за слова о финском спортсмене Йони Мяки.

Чудовищно выглядят слова окружения — и ветеранов, и кого бы то ни было, что нужно было ещё нападать, ударить кулаками. Это подстава для российских лыж и подстава для Большунова, — сообщил он в Telegram.

Между тем министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что не в его приоритетах комментировать поведение российского лыжника Александра Большунова, который во время гонки на Кубке мира подрезал финского лыжника и не сдержал эмоций. Он отметил, что российские спортсмены никогда не допускали нарушения спортивной этики.

Ранее стало известно, что инцидент с участием Большунова во время эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.

На финишной прямой Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. После того как финн подрезал россиянина, Александр ударил его сзади палкой. А после финиша врезался в Мяки. В связи с этим инцидентом российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей, писал NEWS.ru.