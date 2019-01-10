Глушакову грозит уголовное дело за избиение супруги

https://news.ru/storage/news/8a980a216c6465fab8bb289dec7f379c/da196153-526d-45cb-80b7-4a4855ba0f59_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Денис Глушаков

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может стать фигурантом уголовного дела за избиение жены. О возбуждении производства сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой.

«Да, такая информация есть. Я сейчас не в России, не могу её подтвердить или опровергнуть. Тем не менее это логично. Все необходимые документы были представлены, видимо, провели экспертизу, как того требует закон, установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил Жорин в интервью РИА Новости.

Громкий скандал в семье Глушаковых вспыхнул в конце прошлого года, когда жена хавбека «Спартака» застала его в бане с посторонней девушкой и даже сняла происходящее на видео. Вскоре после этого Дарья Глушакова подала на развод, а сам футболист обвинил супругу в мошенничестве и начал ей угрожать.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2010 году. В браке у них родились две дочери.