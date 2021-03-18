Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение московскому «Спартаку»

https://static.news.ru/photo/36097e62-8824-11eb-b992-96000091f725_660.jpg Юрий Матвеев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев прокомментировал поражение московскому «Спартаку» со счётом 1:5 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Болезненное поражение, но ни в коем случае не хочется никого обвинять, потому что проиграла вся команда, — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что против «Спартака» вышел молодой состав, а им всегда трудно начинать, но надо давать ребятам шанс.

Как писал NEWS.ru, в матче 22-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 2:1. «Армейцы» фактически подарили второе место «Спартаку», теперь «красно-белым» нужно только воспользоваться этим подарком.