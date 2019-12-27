https://static.news.ru/photo/298dae04-2896-11ea-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что российские легкоатлеты имеют мало шансов поехать на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

Он отметил, что у «чистых» спортсменов сохраняется возможность участия в Играх.

При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, потому что восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики приостановлено, — сказал Ганус журналистам во время пресс-конференции.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Ранее РУСАДА выполнило все требования совета учредителей организации, направив во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пакет документов о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.