Фуркад рассказал об истощении

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Мартен Фуркад

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил причины неудачного выступления на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Я за ноябрь истощил свои ресурсы, теперь тяжело выбираться из данного положения. Я в каждой гонке сезона показал нестабильность. Отсутствует темп, не чувствую себя в форме на 100%», — приводит слова француза Ski Chrono.

В масс-старте 23 декабря Фуркад занял девятое место. Ранее в пасьюте он также не попал на пьедестал, став пятым. Худшим результатом за последние четыре года стал для Фуркада финиш в спринтерской гонке, когда он занял 43-ю строчку.

В общем зачёте Кубка мира Фуркад занимает пятое место. Лидирует норвежец Йоханнес Бё, второе место занимает россиянин Александр Логинов. Помимо пяти золотых медалей Игр француз имеет в своём арсенале 11 побед на чемпионатах мира и семь Больших хрустальных глобусов.

Как писал News.ru, легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова.