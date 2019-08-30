Флешмоб в поддержку УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина стартовал в Instagram. Об этом сообщил организатор акции и активист Игорь Шумилин.
В преддверии суда по УДО Кокорина и Мамаева я сегодня запустил флешмоб «Казнить нельзя помиловать», тем самым призывая суд здраво принимать решение, — цитирует Шумилина
По словам Шумилина, только за 12 часов в акции приняли участие более 700 человек.
Ранее News.ru сообщал, что полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, отбывающий тюремное наказание в Белгородской области за драку в центре Москвы, может столкнутьсяс новой проблемой, связанной с нарушением закона.