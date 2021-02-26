FIS объяснила отказ исполнять «Катюшу» на награждении российских лыжников

https://static.news.ru/photo/66c2fcb2-7826-11eb-9785-96000091f725_660.jpg Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердить собственный гимн, а не «Катюшу» в качестве музыкального сопровождения церемоний награждения спортсменов из РФ на чемпионатах мира (ЧМ) согласовано со всеми заинтересованными сторонами, передаёт пресс-служба FIS.

Лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы, представляющие РФ на стартовавшем 24 февраля ЧМ в Оберстдорфе (ФРГ), выступают под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF). Перед началом соревнований обсуждался вариант, что в честь победы атлетов из РФ во время церемонии награждения прозвучит «Катюша». Композицию комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде. Её написали поэт Михаил Исаковский и музыкант Матвей Блантер в 1938 году.

Одновременно с этим Международным союзом конькобежцев (ISU) утверждён фрагмент концерта № 1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения. Его включали в ходе ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах в честь победного финиша Ангелины Голиковой. Международная федерация хоккея обнародует своё решение по «Катюше» в марте. ЧМ в ФРГ продлится до 7 марта, спортсмены разыграют 24 комплекта медалей.

Накануне стало известно, что российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC. — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено. Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине.

Как писал NEWS.ru, выступление россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту даёт надежду на успех на Олимпиаде 2022 года в Пекине, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он пообещал продолжать активно поддерживать сборные по разным видам спорта, подготовку тренеров и работу со спортсменами в регионах. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, если обстоятельства не помешают их проведению.