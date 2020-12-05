Фигуристка Валиева показала баллы выше мирового рекорда

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Камила Валиева выиграла короткую программу пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.

14-летняя спортсменка прыгнула тройной аксель в 3,5 оборота, сделав это с поднятыми наверх руками. За свой прокат девушка получила 86,20 балла, что выше мирового рекорда.

Однако результат Валиевой не будет ратифицирован Международным союзом конькобежцев (ISU), поскольку соревнования проходят не под эгидой этой организации.

В настоящее время мировой рекорд принадлежал россиянке Алене Косторной (85,45 балла).

Второе место на этапе заняла Ксения Цибинова, третьей стала Анастасия Тараканова.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве. Она заразилась коронавирусной инфекцией. Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат.

Косторная не первая фигуристка, заболевшая COVID-19. Ранее стало известно о том, что инфекцию подхватила чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. Заразился и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Соответственно, они также не смогут выступить на московском этапе Кубка страны, писал NEWS.ru.