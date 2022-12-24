Фигуристка Щербакова рассказала про восстановление после травмы Фигуристка Щербакова заявила, что пока не находится в оптимальной форме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Фигуристка и олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова сообщила в разговоре с NEWS.ru на премьере нового шоу Татьяны Навки «Шахерезада», что ее главной задачей сейчас является не освоение новых элементов, а приведение себя в прежнюю оптимальную форму. Она отметила, что все еще восстанавливается после травмы.

В целом у меня сейчас все еще идет восстановление после травмы. Поэтому пока я не могу сказать, что нахожусь в своей оптимальной форме. Сейчас основная цель не выучить новые элементы, а вернуться к прежним кондициям, — рассказала спортсменка.

В августе фигуристка была успешно прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Щербакова рассказала, что на телевизионном шоу «Ледниковый период» присутствует азарт, а в подшучиваниях фигуристов друг над другом проскальзывает соперничество. Она сообщила об этом, будучи одной из ведущих проекта.

Олимпийская чемпионка также поделилась впечатлениями от встречи на телешоу с заслуженным тренером СССР, мастером спорта СССР международного класса Татьяной Тарасовой. По ее словам, работать с этим наставником — это большая честь.

Щербакова также является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, многократной чемпионкой России, а также серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.