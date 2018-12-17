Фигуристка Косторная мечтает стать нейрохирургом

https://news.ru/storage/news/ab72fe994bfcf32a2a3a7fedbdc01e47/331c88a8-41e3-4a70-83b8-87b6ac6dfe06_850.jpg Yutaka/Global Look Press

Алёна Косторная

Победительница финала Гран-при среди юниоров по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о том, что мечтает стать врачом после окончания школы. В частности, она рассматривает нейрохирургию.

«В этом году заканчиваю 9-й класс, а в следующем планирую 10-й и 11-й и сразу в медицинский институт. Если захотеть, то совмещать карьеру и такой вуз можно. Считаю, что у меня это получится (стать нейрохирургом. — Ред.)», — приводит слова Косторной «Р-Спорт».

Она отметила, что тренерский штаб во главе Этери Тутберидзе не будет против совмещения тренировок и учёбы.

«Тренеры? Я не думаю, что будут какие-то проблемы, потому что у любого человека есть мечта, а у любого фигуриста есть цели помимо фигурного катания», — заключила Косторная.

Российская фигуристка в финале Гран-при выиграла золотые медали турнира, обыграв своих соотечественниц Александру Трусову и Алёну Канышеву. Спортсменка выступит на чемпионате России, который пройдёт в Саранске с 19 по 23 декабря.