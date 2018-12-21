Фигурист понял Медведеву и сравнил ЧР с сырым фаршем

https://news.ru/storage/news/cd2741bbe05bfeb25af3a4223ac69c01/5d15888e-67c3-4c84-ba45-560aee098e6a_850.jpg Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Дмитрий Алиев

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на чемпионате России, проходящем в Саранске.

«Какое у меня осталось послевкусие от чемпионата России? Как фарш сырой съесть. Это был провал», — передаёт слова Алиева Sport24.

Спортсмен добавил, что не собирается опускать руки и брать паузу в сезоне. Он также отметил, что смотрел прокат Евгении Медведевой, которая по итогам короткой программы заняла 14-е место. Алиев признался, что понимает её чувства.

По итогам короткой программы в четверг, 20 декабря, Алиев занял 8-е место, набрав 71,74 балла, а в произвольной программе упал с тройного акселя (235,48 в сумме). Лидером после первого дня соревнований стал Максим Ковтун (95,14).

Чемпионат России завершится 23 декабря.

Орсер поведал о разочаровании после проката Медведевой, писал News.ru.