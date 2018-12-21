Фигурист понял Медведеву и сравнил ЧР с сырым фаршем

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на чемпионате России, проходящем в Саранске.
«Какое у меня осталось послевкусие от чемпионата России? Как фарш сырой съесть. Это был провал», — передаёт слова Алиева Sport24.
Спортсмен добавил, что не собирается опускать руки и брать паузу в сезоне. Он также отметил, что смотрел прокат Евгении Медведевой, которая по итогам короткой программы заняла 14-е место. Алиев признался, что понимает её чувства.
По итогам короткой программы в четверг, 20 декабря, Алиев занял 8-е место, набрав 71,74 балла, а в произвольной программе упал с тройного акселя (235,48 в сумме). Лидером после первого дня соревнований стал Максим Ковтун (95,14).
Чемпионат России завершится 23 декабря.
Орсер поведал о разочаровании после проката Медведевой, писал News.ru.