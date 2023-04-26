Федерация фехтования Украины оспорит решение о допуске россиян Федерация фехтования Украины оспорит решение о допуске россиян и белорусов к турнирам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федерация фехтования Украины подала иск в суд Лозанны, требуя приостановить решение международной федерации (FIE) о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к турнирам. В сообщении на сайте украинской организации указано требование ограничить любые действия FIE и ее органов, направленные на выполнение данного решения.

5 апреля 2023 года Федерация фехтования Украины подала в Окружной суд Лозанны заявление о принятии мер предосторожности в виде приостановления выполнения решения внеочередного конгресса FIE от 10 марта 2023 года о допуске российских и белорусских атлетов и официальных лиц федераций фехтования этих стран к индивидуальным и командным соревнованиям, — указано в сообщении.

Международная федерация фехтования ранее приняла решение допустить к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов.

20 марта стало известно, что украинские фехтовальщики бойкотируют международные соревнования, на которых будут выступать спортсмены из России и Белоруссии.

14 апреля депутат Верховной рады Жан Беленюк заявил, что Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых также участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Он добавил, что за нарушение приказа спортивные федерации будут лишать финансирования. Парламентарий при этом не уточнил, с какой даты вступает запрет.