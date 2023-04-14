На Украине законодательно запретили спортсменам соревноваться с россиянами

Фото: Laurent Lairys / www.imago-images.de / Global Look Press

Депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем Telegram-канале заявил, что Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых также участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Он добавил, что за нарушение приказа спортивные федерации будут лишать финансирования. Парламентарий при этом не уточнил, с какой даты вступает запрет.

Мы дождались официального приказа, — написал Беленюк.

В настоящее время на официальной странице украинского министерства отсутствует информация об этом приказе.

Ранее сообщалось, что польская федерация фехтования намерена допустить до соревнования на этапе Кубка мира тех российских спортсменов, которые выступят с осуждением начала специальной военной операции на территории Украины. Это заявление было сделано в канун женских соревнований по фехтованию в Познани, которые пройдут с 21 по 23 апреля. Эти состязания являются квалификационными на Олимпиаду-2024.

Ранее МОК отложил решение об участии российских атлетов в Олимпиаде-2024 года в Париже. Решение о полноценном допуске спортсменов может быть принято позже. Комитет рекомендовал не допускать до соревнований тех российских спортсменов, кто связан с вооруженными силами и органами безопасности. Атлетам с российскими и белорусскими паспортами могут разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.